(فيرمو): استمرار ارتفاع مؤشر خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية

دمشق-سانا

حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد (فيرمو) من استمرار تأثير المستويات المرتفعة لمؤشرات خطورة الحرائق على مواقع غابات شمال غرب سورية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة في تصريح لمراسلة سانا أن اليوم الاثنين هو الأعلى شدة خلال موسم 2022 حيث تتراوح المؤشرات بين المرتفعة والشديدة.

وبينت أن مؤشرات الخطورة ستتراجع تدريجياً خلال يوم غد الثلاثاء لتكون أقل شدة بعد يوم غد الأربعاء مع بقاء مساحات كبيرة ضمن المستويات المرتفعة لافتة إلى أنه من المتوقع تراجع الشدة مع بداية الشهر القادم.

ودعت قرموقة إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113 منوهة بجهود العاملين في مديريات الحراج بجميع المحافظات وفرق حماية الغابات لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم في مجابهة الحرائق رغم الصعوبات ووعورة مواقع الغابات.

نور يوسف

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