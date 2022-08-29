29 آب 1950- تأسيس البحرية السورية

دمشق-سانا
1526- وقوع معركة موهاج بين جيش السلطان العثماني سليمان القانوني والجيش المجري بقيادة لويس الثاني، وانتهت المعركة بهزيمة الملك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبير من رجال دولته.
1831- الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
1934- أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدداً كبيراً من العسكريين والسياسيين الألمان.
1950- تأسيس البحرية السورية.
1982- فريق بحثي ألماني من (معهد أبحاث الأيونات الثقيلة) في دارمشتات يكتشف عصر المايتنريوم.
1995- نجاة رئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه من محاولة اغتيال.
2008- افتتاح مركز شانغهاي المالي العالمي.
2011- اختيار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيماً للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح سادس رئيس وزراء للبلاد في غضون خمس سنوات خلفاً لناوتو كان.
من مواليد هذا اليوم:
1619- جان بابتيست كولبير، اقتصادي فرنسي.
1862- موريس ماترلينك، شاعر وأديب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.
1904- فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.
1946- ديميتريس خريستوفياس، رئيس قبرص.
من وفيات هذا اليوم:
1526- الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر.
1922- جورج سيرويل، فيلسوف فرنسي.
1975- إيمون دي فاليرا، رئيس جمهورية أيرلندا.
1987- ناجي العلي، رسام كاريكتير فلسطيني.
أعياد ومناسبات:
يوم الثورة الوطنية ضد النازيين في سلوفاكيا.
أول أيام تحوت، وهو أول يوم في التقويم المصري.
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