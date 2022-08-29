29 آب 1950- تأسيس البحرية السورية

دمشق-سانا

1526- وقوع معركة موهاج بين جيش السلطان العثماني سليمان القانوني والجيش المجري بقيادة لويس الثاني، وانتهت المعركة بهزيمة الملك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبير من رجال دولته.

1831- الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

1934- أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدداً كبيراً من العسكريين والسياسيين الألمان.

1950- تأسيس البحرية السورية.

1982- فريق بحثي ألماني من (معهد أبحاث الأيونات الثقيلة) في دارمشتات يكتشف عصر المايتنريوم.

1995- نجاة رئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه من محاولة اغتيال.

2008- افتتاح مركز شانغهاي المالي العالمي.

2011- اختيار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيماً للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح سادس رئيس وزراء للبلاد في غضون خمس سنوات خلفاً لناوتو كان.

من مواليد هذا اليوم:

1619- جان بابتيست كولبير، اقتصادي فرنسي.

1862- موريس ماترلينك، شاعر وأديب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.

1904- فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1946- ديميتريس خريستوفياس، رئيس قبرص.

من وفيات هذا اليوم:

1526- الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر.

1922- جورج سيرويل، فيلسوف فرنسي.

1975- إيمون دي فاليرا، رئيس جمهورية أيرلندا.

1987- ناجي العلي، رسام كاريكتير فلسطيني.

أعياد ومناسبات:

يوم الثورة الوطنية ضد النازيين في سلوفاكيا.

أول أيام تحوت، وهو أول يوم في التقويم المصري.

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