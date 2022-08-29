برلماني أوروبي:استمرار الحرب في أوكرانيا لصالح أمريكا وليس أوروبا

براتيسلافا-سانا

أكد النائب السلوفاكي في البرلمان الأوروبي ميلان أوهريك أن استمرار الحرب القائمة في أوكرانيا ليس في صالح أوروبا وإنما فقط لصالح الولايات المتحدة.

وكتب أوهريك وهو رئيس حزب الجمهورية السلوفاكي على موقعه الإلكتروني أن الأمريكيين يرسلون السلاح إلى أوروبا ويكسبون المال من ذلك ويعززون نفوذهم فيها أما الأوروبيون فيموتون ويفلسون.

واعتبر أن في حال تخلصت أوروبا من التبعية المبالغ بها للولايات المتحدة فإنها ستتمكن من العودة للحياة بشكل طبيعي.

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