إصابة سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب سبعة فلسطينيين فجر اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين فجر أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم فلسطينيا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الصف وسط المدينة وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت فلسطينياً.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت امس اربعة فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.