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مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون يفرضون أتاوات على الطلاب في إدلب

2022-08-28

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية أوليغ إيغوروف أن الإرهابيين يفرضون إتاوات على الطلاب مقابل السماح لهم بالذهاب إلى الجامعات السورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إيغوروف قوله في إفادة صحفية اليوم: “للحصول على إذن بمغادرة أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب من أجل الدراسة في الجامعات السورية يطلب المسلحون من الطلاب وأسرهم أتاوات بمبالغ تفوق بكثير إمكانياتهم المتاحة”.

وأوضح إيغوروف أن تصرفات الإرهابيين تنتهك أحكام تفاهمات أستانا التي تضمن إمكانية تنقل المدنيين عبر حدود منطقة خفض التصعيد بما في ذلك من أجل التعليم.

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