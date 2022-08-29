قوات نظام كييف تطلق قنابل ضوئية لحرق الأراضي المحيطة بمحطة زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلنت إدارة مدينة إنرغودار أن قوات نظام كييف أطلقت قنابل مضيئة على الأراضي العشبية القريبة من محطة زابوروجيه النووية لإثارة الحرائق وارتفاع سحب الدخان لتغطية قصف المحطة بالمسيرات الانتحارية.

ونقلت وكالة انترفاكس عن إدارة المدينة قولها في بيان “تم إطلاق خمس قنابل مضيئة في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية حيث غرق معظمها في مياه بحيرة التبريد المحاذية” مشيرة إلى أن هدف المسلحين هو إشعال الأعشاب الجافة في المنطقة المجاورة للمحطة لإثارة حريق تنتج عنه سحب الدخان لتنفيذ مزيد من الاستفزازات باستخدام الطائرات الانتحارية المسيرة.

وكانت القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc