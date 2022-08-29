مذكرة تفاهم بين التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية في مجال التدريب

دمشق-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التنمية الإدارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الفني والإداري التخصصي للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ووقع المذكرة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين في مبنى وزارة التنمية الإدارية.

وتتضمن المذكرة التنسيق لتنفيذ برامج التدريب الإداري والفني التخصصي الموجهة للراغبين بالعمل لدى القطاع العام والعاملين في القطاع العام بهدف رفع كفاءتهم ضمن مراكز تمكين الشباب.

كما تتضمن المذكرة الاستفادة من قاعة الحواسيب ضمن مراكز تمكين الشباب لتنفيذ الاختبارات المؤتمتة ضمن إطار مشروع الإصلاح الإداري إضافة إلى معالجة الشكاوى العمالية في القطاع الخاص والترويج المشترك للأنشطة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

مهند سليمان