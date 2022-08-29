انطلاق السوق الخيري في طرطوس بحسومات تصل إلى 25 بالمئة

طرطوس-سانا

بمشاركة 40 شركة انطلقت اليوم في طرطوس فعالية السوق الخيرية التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس في صالة المدينة القديمة على الكورنيش البحري وتتضمن ألبسة وقرطاسية ومختلف المستلزمات المدرسية إضافة إلى الأغذية والمنظفات والأعمال اليدوية.

وأكد عدد من مندوبي الشركات المشاركة اهمية إقامة هذه الفعالية قبيل بدء العام الدراسي حيث قال رضوان الحجار مندوب إحدى الشركات المنتجة للقرطاسية والحقائب المدرسية إن مشاركته هي الأولى له خارج دمشق وتأتي كنوع من تقديم الدعم لأهالي الطلاب من خلال تأمين المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وحسومات تقارب 20 بالمئة.

واعتبر أحمد ابراهيم أن السوق فرصة للمشاركين لعرض منتجاتهم المتنوعة قبل بداية العام الدراسي بأسعار مناسبة.

في حين تحدثت شهيرة محمد عن مشاركة فرع السورية للتجارة بجناح متكامل يقدم القرطاسية بأنواعها إضافة إلى اللباس المدرسي بجودة عالية وأسعار منافسة وحسومات تصل إلى 25 بالمئة.

محمد الحاج قال إن متطلبات الأسرة مع بدء موسم الشتاء من مونة ومستلزمات مدرسية يدفعه للمشاركة الدائمة بمختلف المعارض والأسواق لتقديم القرطاسية والحقائب بحسومات تصل إلى 20 بالمئة لتكون بادرة مجتمعية تشاركية مع باقي المشاركين لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.

وبينت آلاء خلوف أن شركتها تقدم اللباس المدرسي لمختلف المراحل الدراسية بأسعار تناسب الجميع لتفعيل مبدأ العمل المجتمعي الخيري.

يشار إلى أن السوق يستقبل زواره من الحادية عشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء ويستمر حتى التاسع من أيلول المقبل.

حضر الافتتاح محافظ طرطوس عبد الحليم خليل ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc