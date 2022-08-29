كوساتشيوف: حرية الغرب على حساب مصالح الدول الأخرى انتهت

موسكو-سانا

طالب نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف الغرب بإدراك حقيقة أن عصر حريته في رعاية مصالحه على حساب الدول الأخرى قد ولى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوساتشيوف قوله “إن روسيا لم تتعد على حرية أوكرانيا وهي تكفل حاليا حرية جزء من السكان الأوكرانيين من التعسف القانوني والسياسي والإنساني والمادي الذي تمارسه سلطات كييف والذي من أجله لسنوات عديدة لم يتمكن الأوروبيون ولا الأمريكيون من ضمانه”.

وأوضح كوساتشيوف أن هناك ثمناً يجب أن تدفعه أوكرانيا اليوم وجميع رعاتها بدءاً من الأمريكيين إلى الأوروبيين الذين لم يتمكنوا من الاختيار الصحيح بين الألعاب الجيوسياسية ذات القطبية الأحادية والحرية الجيوسياسية الحقيقية لعالم متعدد الأقطاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc