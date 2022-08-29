إطلاق مهرجان العودة للمدرسة بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتحت محافظة دير الزور اليوم ثلاثة مراكز للتسوق في كل من دير الزور والميادين والبوكمال وذلك ضمن مهرجان العودة للمدرسة 2022.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والاقتصاد في المحافظة حسان المغير في تصريح لمراسل سانا أنه وبهدف التخفيف عن الأسر مع اقتراب افتتاح المدارس تم افتتاح ثلاث فعاليات تسوق في المحافظة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دير الزور.

ولفت المغير إلى إطلاق فعاليات المهرجان في سوق شارع ستة إلا ربع الذي يتم العمل على إعادة تأهيله والذي يعد من الأسواق الحيوية في المحافظة وذلك في إطار المساعي لتنشيط الحركة التجارية في هذا السوق ويشارك في المهرجان نحو 30 فعالية تجارية إضافة إلى السورية للتجارة التي تعرض جميع المستلزمات المدرسية بأسعار التكلفة إضافة إلى وجود مبادرات من غرفة التجارة وعدد من الفعاليات التجارية لتقديم عروض بأسعار أقل من التكلفة.

ويشهد المهرجان مبادرات عدة من التجار والمجتمع الأهلي لتوزيع اللوازم المدرسية مجاناً للأسر المحتاجة كما يتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية والفلكلورية.

وأوضح المغير أنه تم أيضاً إطلاق سوقين في كل من ساحة البلدية في مدينة الميادين يشارك فيه نحو 20 فعالية تجارية وفي الحديقة العامة بمدينة البوكمال بمشاركة نحو 30 فعالية تجارية.

بدوره بين رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد أن مشاركة التجار في هذه الفعالية تأتي كدعم للأسر التي تتحضر لموسم المدارس على اعتبار أن معظم البضائع المطروحة تباع بأسعار التكلفة وهناك عروض وهدايا مجانية مقدمة من الشركات والتجار المشاركين.

إبراهيم ضللي

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