لافروف: سياسات الدول الغربية قد تبطئ التعددية القطبية لكنها لن توقفها

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سياسات الدول الغربية قد تبطئ تشكل عالم متعدد الأقطاب لكن لن توقفه بأي شكل من الأشكال.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة زفيزدا الروسية “لسوء الحظ يحاول شركاؤنا الغربيون الذين سلموا الآن مقاليدهم بالكامل للولايات المتحدة ومن بينهم بريطانيا معارضة العمليات التاريخية الموضوعية ما يمكن أن يبطئ تبلور التعددية القطبية في العالم لكنه لن يمنعه بأي شكل من الأشكال” موضحاً أن معظم الدول تعتبر موقف روسيا مبرراً أو تلتزم الحياد.

وأضاف لافروف “إن الولايات المتحدة وبريطانيا ووراءهما أوروبا المطيعة يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب لإجبار دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الأخرى على تغيير موقفها تجاه روسيا ويضغطون على تلك الدول بطرق فظة ولا يخجلون حتى من التصريحات العلنية التي يهددونها بها”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد منتصف الشهر الجاري أن الوضع في العالم يتغير بشكل ديناميكي حيث إن المزيد من الدول الآن تختار طريق التنمية السيادية وترفض الهيمنة الغربية داعياً الغرب أن يعي أن زمن أحادية القطب انتهى وأن العالم متعدد الأقطاب هو لمصلحة الجميع .

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