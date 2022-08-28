المجد يحرز لقب بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم

حلب-سانا

أحرز فريق المجد لقب بطولة كأس الصحفيين العاشرة لكرة القدم بفوزه على الكرامة اليوم بهدف مقابل لا شيء وذلك في نهائي المسابقة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب السابع من نيسان بحلب تمكن المجد من إحراز اللقب للمرة الأولى له في تاريخ المسابقة بفوزه على الكرامة بهدف دون رد سجله صياح نعيم في الدقيقة الـ 80.

وتأهل الكرامة بفوزه على الطليعة في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي في حين بلغ المجد المباراة النهائية مستفيداً من انسحاب حطين من نصف النهائي.

سامر خزمة

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