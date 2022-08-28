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وزارة شؤون القدس تطالب المجتمع الدولي بوقف محاولات الاحتلال لتهويد الأقصى

2022-08-28

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة شؤون القدس من المحاولات الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وتهويده مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن اقتحام المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط هو انتهاك صارخ للوضع القانوني للأماكن المقدسة وهجمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية عبر تصعيد وتيرة الاقتحامات اليومية للأقصى والجولات الاستفزازية فيه والتعدي على محتوياته والحفريات الجارية بمحيطه وفي حائط البراق والقصور الأموية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية جددت اليوم إدانتها اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك واستباحتهم لباحاته مؤكدة أن اقتحام المستوطنين للمسجد من جهة باب الأسباط انتهاك صارخ للقانون الدولي بغية تهويد الأقصى بالكامل.

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