القوات الروسية تسقط طائرة أوكرانية مسيرة كانت تستهدف محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أسقطت القوات الروسية طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات الأوكرانية كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ونقلت وكالة تاس عن سلطات مدينة إنيرغودار قولها: إن شحنة الطائرة المسيرة الانتحارية تم تفجيرها من قبل القوات الأوكرانية فوق المحطة النووية بعد سقوطها على سطح المبنى ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وكان رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أعلن أن سلطات المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في المحطة ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.

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