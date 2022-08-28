117 طالباً وطالبة في اختبارات المرحلة الثانية للقبول في المركز الوطني للمتميزين

حمص-سانا

بمشاركة 117 طالباً وطالبة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2022 من مختلف المحافظات انطلقت اليوم اختبارات المرحلة الثانية الخاصة بالقبول في المركز الوطني للمتميزين بمدينة حمص.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن اختبارات هذه المرحلة تستمر ثلاثة أيام وتتضمن مقابلات تهدف إلى كشف الصفات الشخصية للطلبة المتأهلين بنتيجة اختبارات المرحلة الأولى وفق معدل التأهل المعتمد إضافة إلى تقييم القدرات والسمات الشخصية والمتمثلة بمعرفة الذات والاستقلالية والطلاقة اللغوية والثقة بالنفس والقدرة على المبادرة والدافعية والميول والاتجاهات والأنماط الشخصية.

وأوضح البيان أن لجانا معتمدة من قبل الهيئة تعمل على إجراء هذه المقابلات وفق معايير قياس موثوقة وذلك بالتوازي مع القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للطلبة.

وكانت اختبارات المرحلة الأولى أقيمت بالتعاون والتنسيق بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية في السابع عشر من آب الجاري وتضمنت مسائل وأسئلة مؤتمتة في التفكير الرياضي المنطقي ضمن اختصاصات الرياضيات والعلوم العامة الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وذلك بإشراف اللجنة العلمية المركزية في الهيئة.

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