حزب مصر العربي: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية تهدف لدعم الإرهابيين

القاهرة-سانا

أكد حزب مصر العربي الاشتراكي أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تهدف لدعم الإرهابيين وعرقلة انتصارات سورية ضد الإرهاب وزعزعة استقرارها.

وشدد الحزب في بيان له اليوم على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة ضد الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية لافتاً إلى أن تلك الانتهاكات خرق جسيم للسلم والأمن الدوليين ولكل المواثيق والأعراف الدولية.

وبين الحزب أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يزال حتى اليوم يواصل جريمة احتلال الجولان العربي السوري وهي جريمة لن تسقط ولن تتقادم.. ومهما طال الاحتلال فسينتهي الحال بعودة الجولان إلى الدولة السورية صاحبة الحق الوحيد في السيادة عليه.

ودعا الحزب في بيانه إلى ضرورة التضامن العربي مع سورية وعودة العلاقات العربية كاملة معها.

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