من الفعالية الثقافية السياحية في مقاطعة شانسي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب مصر العربي: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية تهدف لدعم الإرهابيين
2022-08-28
شلاباتا: واشنطن مسؤولة عن نشوب الكثير من الأزمات والحروب بالعالم
2022-08-28
بمشاركة سانا..اختتام فعاليات (داكا الصين) بزيارة إلى النهر الأصفر
2022-08-28
سورية تعرب مجدداً عن أسفها للفيضانات في باكستان وتدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات
2022-08-28
صباغ: وثيقة المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تجاهلت ترسانة (إسرائيل)
2022-08-27
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
2022-08-27
بمشاركة سانا… جولة لوسائل إعلام دولية في أحد المعامل الصينية المتطورة في شانسي
2022-08-27
محليات
محافظة دمشق تدعو المستأجرين والمستثمرين في سوق اللحوم المركزي إلى إعادة تأهيل محالهم
2022-08-28
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المواهب (استديو الشباب) في السويداء
2022-08-28
مذكرة تفاهم لتدريب وربط الشباب والخريجين بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص السياحي
2022-08-28
استمرار العمل في إعادة تأهيل القطاع السابع للري في البوكمال
2022-08-28
بعد غد… مهرجان الخير خيرك (العودة إلى المدارس) في مدينة المعارض القديمة بدمشق
2022-08-28
إعادة تأهيل تفريعة خط التوتر الكهربائي المتوسط (الوعر1) في حمص
2022-08-28
بعد تطهيرها من الإرهاب… قرية سوحا في ريف حماة تستأنف مسيرة الحياة
2022-08-28
رياضة
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يخسر أمام منتخب السعودية ببطولة كأس العرب
2022-08-27
تحضيراً للتصفيات الآسيوية.. منتخبنا بكرة القدم للشباب يتعادل ودياً مع لبنان
2022-08-27
مان سيتي يفوز على كريستال بالاس ويتصدر مؤقتاً
2022-08-27
منافسات قوية في بطولة اللاذقية لألعاب القوى
2022-08-27
ليفربول يهزم بورنموث بتسعة أهداف دون رد في الدوري الإنكليزي
2022-08-27
مشاركة واسعة ومواهب واعدة في بطولة حماة بألعاب القوى
2022-08-27
كاساتكينا إلى نهائي بطولة غرانبي الدولية
2022-08-27
اقتصاد
بدء طرح كميات من السكر في سوق الهال لتصل للمستهلك بسعر 3700
2022-08-28
أكثر من 12 ألف طن إنتاج الحسكة من البندورة
2022-08-28
غداً انطلاق فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية
2022-08-28
جمهورية دونيتسك: ننتج كفايتنا من الفحم ويمكننا تصديره للخارج
2022-08-28
ارتفاع عائدات شركة (كنوك) النفطية الصينية خلال النصف الأول من العام
2022-08-28
بدء جني الفستق الحلبي بالسويداء وسط تقديرات بإنتاج أكثر من 200 طن
2022-08-28
قروض وخدمات مصرف الإبداع للتمويل الأصغر عبر تطبيق إلكتروني قريباً
2022-08-27
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الشريط الأخباري
بمشاركة سانا..اختتام فعاليات (داكا الصين) بزيارة إلى النهر الأصفر
غداً انطلاق فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية
سورية تعرب مجدداً عن أسفها للفيضانات في باكستان وتدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات
من الفعالية الثقافية السياحية في مقاطعة شانسي
2022-08-28
الفعالية الثقافية السياحية في مقاطعة شانسي
2022-08-28
salam
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