مقتل 6 أشخاص إثر انحراف حافلة عن الطريق واندفاعها وسط حفل بهولندا

أمستردام-سانا

قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر انحراف شاحنة عن الطريق واندفاعها وسط حفل أقيم بحقل في بلدة نيو بايرلاند جنوب هولندا.

ونقلت رويترز عن الشرطة الهولندية قولها إن شاحنة اندفعت مخترقة حاجز الطريق إلى حقل كان فيه حفل على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب روتردام ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة بجروح.

وقالت الشرطة إن ملابسات الحادث لم تتضح بعد فيما تم اعتقال سائق الشاحنة وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاماً مشيرة إلى أنه لم تظهر عليه أي إشارات على تناوله الكحول أثناء القيادة.

وأبلغ متحدث باسم شركة النقل الإسبانية إل موسكا التي يعمل السائق لديها صحيفة لابيرداد الإسبانية بأن السائق انحرف عن الطريق وهو يسير بمحاذاة الحاجز بينما كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة أخرى.

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