مذكرة تفاهم لتدريب وربط الشباب والخريجين بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص السياحي

دمشق-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مع وزارة السياحة مذكرة تفاهم حول (التدريب والتأهيل وربط الشباب بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص السياحي).

وتهدف المذكرة التي وقعها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين في مبنى وزارة الشؤون بدمشق إلى تعريف المتدربين بفرص العمل المتاحة في القطاع السياحي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لاستهداف المنشآت القائمة والمشاريع السياحية قيد الافتتاح والمشاريع التراثية التي يتم العمل على ترميمها وقطاع الأعمال الذي يستقطب اختصاصات من خريجي القطاع السياحي.

وتتضمن المذكرة إعداد برامج التدريب المشترك بين الوزارتين بشكل دوري وإعداد الخطة التنفيذية لبرامج التدريب السياحي والفندقي المستمرة والتخصصية لتأهيل الكوادر للالتحاق بسوق العمل ووضع خطط الترويج للبرامج المشتركة وتنفيذ ورشات عمل تخصصية ومعارض التوظيف بهدف عرض فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص السياحي على الشباب الباحثين عن فرص عمل وخريجي قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي وكليات السياحة والاختصاصات المرتبطة بها.

مهند سليمان

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