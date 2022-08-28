إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المواهب (استديو الشباب) في السويداء

السويداء-سانا

أعلن فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم أسماء الفائزين بالمسابقة الفنية للمواهب الشابة على مستوى المحافظة (استديو الشباب) للمرحلة الثالثة والتي أقامها للفئة العمرية بين الـ 13 والـ 17 عاماً في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفاز بالمسابقة في مجال العزف شهد أبو حمدان على آلة البيانو وكريم نصر الدين على الناي وجواد مسعود على الدرامز وكريم العودة على القانون وفي مجال الغناء تمام هلال ولانا أبو عساف وفي مجال التمثيل سليم علبة وماريتا عزام وفي مجال الفنون الشعبية لميس هلال ومجد البني.

وذكر عضو قيادة فرع اتحاد الشبيبة رئيس مكتب الأنشطة الفنية الفرعي حازم صيموعة في تصريح لـ سانا أنه تم تقييم النتائج من قبل مختصين مشيراً إلى أهمية المسابقة في اكتشاف المواهب وصقلها بغية النهوض بمستواها نحو الأفضل ولافتاً إلى أنه سيتم تحضير وإعداد الفائزين بشكل جيد للمشاركة بالمرحلة القادمة على المستوى الوطني.

وكانت المرحلة الثالثة للمسابقة الفنية (استديو الشباب) بالسويداء شهدت مشاركة نحو 150 متسابقاً تأهلوا من المرحلة الثانية على مستوى الروابط التي شهدت مشاركة نحو 700 متسابق.

عمر الطويل

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