تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في درعا البلد

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا اليوم تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية للطريق الممتد من دوار الحمامة حتى ساحة بصرى.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الانتهاء من مراحل صب وتجهيز قواعد أعمدة الإنارة مطلع الشهر الحالي تم البدء بأعمال تركيب 13 وحدة إنارة بالطاقة الشمسية البديلة استطاعة 60 واط لإنارة جزء من المسار الممتد من دوار الحمامة شمالاً باتجاه ساحة بصرى جنوباً.

وبين العمري أن عملية الإنارة تأتي استكمالاً لأعمال مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأثرية الثقافية في درعا البلد والممتدة من السوق التجاري باتجاه مبنى شركة الكهرباء كمرحلة أولى ومن دوار الحمامة إلى ساحة بصرى كمرحلة ثانية.

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