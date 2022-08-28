سورية تعرب مجدداً عن أسفها للفيضانات في باكستان وتدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات

دمشق-سانا

أعربت سورية مجدداً عن بالغ أسفها للفيضانات والسيول الكارثية التي شهدتها بعض المناطق في باكستان داعية المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا اليوم: إن “الجمهورية العربية السورية تعرب مرة أخرى عن بالغ الأسف للفيضانات والسيول الكارثية التي شهدتها بعض المناطق في باكستان وأودت بحياة عدد كبير من الأبرياء وألحقت أضراراً مادية جسيمة”.

وأضاف المصدر: “سورية إذ تعبر عن تعاطفها مع جمهورية باكستان حكومة وشعباً فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن الذين ضربتهم هذه الفيضانات”.

وختم المصدر: “تتقدم سورية بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللحكومة الباكستانية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكانت سورية أعربت في بداية الشهر الحالي عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول في مدن متفرقة من البلاد.

وشهدت باكستان خلال الأشهر الماضية فيضانات جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول اجتاحت مناطق واسعة في البلاد ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وأضرار مادية كبيرة.

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