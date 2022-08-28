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غداً انطلاق فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية

2022-08-28

دمشق-سانا

تحت شعار (الاستثمار الأخضر) تنطلق غداً فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي يقيمه اتحاد غرف الزراعة السورية بفندق الداماروز بدمشق على مدى يومين.

وأوضح أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد جنن في تصريح لـ سانا أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الزراعي والصناعي ومحور الصناعات الدوائية والصيدلانية حيث سيتم تقديم أوراق عمل من قبل مختصين من عدة جهات يتم تحديدها من قبل لجنة مخصصة لهذه الغاية.

وأضاف جنن أن طلاب السنوات الأخيرة والدراسات العليا في الجامعات السورية سيقومون بتقديم أبحاث لمشاريع في مجال النباتات الطبية والعطرية عن طريق هيئة البحث العلمي وستقوم لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والهيئة وجامعة دمشق وغرفة الزراعة باختيار الأبحاث الأكثر أهمية.

غصوب عبود

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