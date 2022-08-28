إصابة 3 عسكريين هولنديين بإطلاق نار أمام فندقهم بولاية إنديانا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة عسكريين هولنديين من المشاركين في تدريبات بالولايات المتحدة جراء حادث بإطلاق نار أمام فندقهم في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن شرطة المدينة قولها: إن إطلاق النار ناجم عن إشكال بين الجنود الثلاثة وشخص آخر أو أكثر مشيرة إلى أن جنديين في حالة حرجة والثالث حالته مستقرة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الهولندية: إن الجنود الثلاثة هم من قوات الكوماندوز وكانوا في الولاية للتدريب عندما وقع إطلاق النار خلال أوقات فراغهم أمام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.

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