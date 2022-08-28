23 قتيلاً جراء الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية

طرابلس-سانا

قتل 23 شخصاً وأصيب العشرات خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع بوابة الوسط عن وزارة الصحة في ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قولها: إن الاشتباكات تسببت في وقوع 23 قتيلاً و140 جريحاً بينما تلقت 83 حالة الرعاية الطبية اللازمة وخرجت من المستشفى.

واندلعت اشتباكات أمس بين مجموعتين مسلحتين تخللها تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء في شارع الزاوية ومنطقة باب بن غشير أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل وسقوط عدد من الإصابات.

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسي منذ عدوان حلف شمال الأطلسي عليها في عام 2011 حيث انتشرت الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ما خلق حالة من الفوضى وانعدام الأمن في العديد من المناطق.

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