الدفاع الروسية: مليونا شخص زاروا الألعاب العسكرية الدولية 2022

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو مليوني شخص زاروا دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة 2022 التي اختتمت اليوم في مجمع باتريوت بضواحي موسكو .

وقالت الوزارة في بيان اليوم “إن عدد ضيوف دورة الألعاب العسكرية الثامنة الدولية وصل إلى مليوني شخص حيث أقيم الحفل الختامي لها في مجمع باتريوت للمعارض والمؤتمرات في ضواحي موسكو”.

وأضافت الوزارة أنه في اليوم الأخير من الألعاب كان الاختبار الأخير للمشاركين في السباق النهائي لبياتلون الدبابات حيث حقق الفريق الروسي المركز الأول.

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