إعلان حالة الطوارئ في باكستان بسبب الفيضانات

إسلام أباد-سانا

أعلنت باكستان اليوم حالة الطوارئ بعد مصرع 1000 شخص ونزوح الآلاف بسبب الفيضانات حتى الآن.

ونقلت وكالة شينخوا عن الحكومة الباكستانية قولها في بيان: إن “الفيضانات أضرت بأكثر من 33 مليون شخص ونحو مليون منزل”.

وأضافت الحكومة: أن سبب هذه الفيضانات هو التغير المناخي وأن البلاد تتأثر بتداعيات التغيرات المناخية الناتجة عن التلوث البيئي.

ولقى 45 شخصاً مصرعهم وأصيب 111 آخرون في وقت سابق من اليوم جراء فيضانات تسببت بها الأمطار الموسمية خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.

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