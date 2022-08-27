منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يخسر أمام منتخب السعودية ببطولة كأس العرب

الجزائر-سانا

خسر منتخب سورية للناشئين بكرة القدم أمام منتخب السعودية اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمباراته الثانية ببطولة كأس العرب بنسختها الرابعة المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

سجل أهداف منتخبنا كل من كاوا عيسى هدفين في الدقيقة 45 و 49 وأنس دهان في الدقيقة 67.

وافتتح منتخبنا مشاركته في البطولة التي يشارك بها 16 منتخباً وزعوا إلى أربع مجموعات بالتعادل أمام نظيره اللبناني سلباً وذلك لحساب المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر أيضاً.

وسيواجه منتخبنا في مباراته المقبلة منتخب مصر يوم الثلاثاء القادم عند الساعة العاشرة ليلاً.

يذكر أن منتخبنا حقق وصافة النسخة الأولى عام 2011 التي ظفر بلقبها المنتخب السعودي بينما حصل على لقب النسخة الثانية المنتخب التونسي والنسخة الثالثة المنتخب العراقي.

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