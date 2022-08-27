سلمية يحرز لقب دورة الشهيد خالد الخطيب الودية بكرة القدم

حماة-سانا

أحرز فريق شباب سلمية لقب دورة الشهيد خالد الخطيب الودية بكرة القدم للسداسيات والتي أقامها نادي سلمية على ملعبه بالتعاون مع جمعية خالد الخيرية وذلك للعام الخامس على التوالي وتمكن سلمية من إحراز اللقب بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق العراب بهدف دون مقابل سجله اللاعب عمر النجار.

شارك في الدورة الودية 20 فريقاً من سلمية كما تم خلالها تكريم فريق الجمباز في نادي سلمية لفوزه ببطولة الجمهورية للصغيرات العام الجاري وأشار رئيس نادي سلمية صفوان سيفو إلى أن الدورة أصبحت بمثابة تقليد سنوي تكريماً للشهيد خالد الخطيب مراسل قناة آر تي الروسية في سورية مبيناً أن الدورة تعد فرصة مناسبة لتنشيط لعبة كرة القدم في سلمية واستقطاب خامات ومواهب واعدة جديدة.

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