افتتاح معرض (أهلا بالمدرسة) في صالتين بحمص

حمص-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع محافظة حمص معرض (أهلا بالمدرسة) في صالتي مجمع تشرين بمركز المدينة والوثبة بحي عكرمة ويستمر حتى السادس من أيلول المقبل ويتضمن تشكيلة واسعة من القرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار وحسومات منافسة.

وبين مدير الفرع محمد عمران في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض تقليد سنوي لتخفيف الأعباء والتكاليف عن الأسر وتلبية كافة احتياجات ابنائهم من القرطاسية واللوازم المدرسية بأسعار مخفضة تصل النسبة مقارنة بالسوق لهذا الموسم لأكثر من 20 بالمئة.

وأشار مدير صالة الوثبة علي المصطفى إلى الإقبال الكبير من أهالي الحي على المنتجات كافة مبيناً أن الكثير من الأهالي ينتظر افتتاح معرض القرطاسية للتبضع وشراء ما يلزم كون الأسعار مشجعة ومناسبة.

المشارك أيمن نجار بين أن مشاركته بتقديم دفاتر قريبة من سعر التكلفة وبهامش ربح بسيط ومن المنتج للمستهلك فيما يقدم المشارك أيمن الزعبي تشكيلة منوعة من الحقائب المدرسية والأحذية يتراوح سعرها بين 15 و28 ألف ليرة.

المشرف على جناح إحدى الشركات حسين إبراهيم بين أن البيع بسعر التكلفة فيما قال طارق نعمان صاحب مكتبة أن الحسومات تشمل مختلف الأدوات واللوازم المدرسية.

وأعرب عدد من الأهالي وزوار المعرض عن أهمية إقامة هكذا معارض بأسعار مشجعة ومنافسة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.

حضر الافتتاح محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وقائد شرطة المحافظة العميد أحمد الفرحان ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف ورئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc