المرأة بكل حالاتها ضمن معرض للفنانة ابتسام مجيد

حلب-سانا

ضم معرض الفنانة التشكيلية ابتسام مجيد 30 لوحة تجسد المرأة بكل حالاتها بما فيها الفرح والحزن والتأمل والذي أقامته مديرية ثقافة حلب ومركز الفنون التشكيلية بالتعاون مع صالة الخانجي للفنون الجميلة بحلب.

وجسدت اللوحات مشاعر المرأة خلال الحرب على سورية وحزنها لفقدان أحبائها إضافة إلى لوحات تناولت عطاءات الأم التي تهب روحها لأبنائها.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الفنانة ابتسام أنها استخدمت عدة تقنيات في لوحاتها مثل مادة الرمل وورق الذهب والكرتون والغراء متخذة مواضيع من الواقع المعاش إضافة إلى الحديث عن المرأة ولا سيما أيام الحرب مستخدمة ألواناً ترمز إلى الأمل والمودة.

وأشارت رئيسة اتحاد الفنانين التشكيليين في حلب نوران جبقجي إلى تطور أسلوب ابتسام منذ بداياتها مبينة أهمية إدخالها لتقنية الكولاج في اللوحات الأمر الذي يعطي بعداً جمالياً ولا سيما أن ألوان اللوحات يغلب عليها التفاؤل والإشراق مع وجود الزخارف النباتية الفارسية والوجوه في محاولة لتجسيد المدرسة الواقعية.

ومن حضور المعرض الذي يستمر على مدار 7 أيام لفت الفنان التشكيلي خلدون الأحمد إلى أهمية اختيار المرأة موضوعاً للوحات لكونها ترمز إلى الحياة مشيراً إلى اعتناء الفنانة ابتسام بتفاصيل اللوحات بشكل ملفت ودقيق من خلال تجسيد التفاصيل الشرقية التراثية.

زينب شحود

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