تحضيراً للتصفيات الآسيوية.. منتخبنا بكرة القدم للشباب يتعادل ودياً مع لبنان

بيروت-سانا

تحضيراً للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها الأردن الشهر المقبل تعادل منتخب سورية بكرة القدم للشباب مع نظيره اللبناني بهدف لمثله في مباراة ودية ضمن المعسكر التدريبي الذي يجريه في لبنان.

وتقدم منتخبنا أولاً في الدقيقة الـ 67 عبر حمزة السواس الذي نزل بديلاً لحسن الدهان وفي الدقيقة الـ 75 عادل للمنتخب اللبناني محمد مهدي الموسوي.

وهذه الودية هي الثانية لمنتخبنا حيث تعادلا بهدف لمثله في المباراة الأولى التي جمعتهما أمس الأول وشهدت مشاركة لاعبينا المغتربين إلياس سفر المحترف في السويد وجودي محمد المحترف في ألمانيا.

وتألفت بعثة منتخبنا بمعسكره في لبنان من محمد عبد الله مشرفاً ووليد أبو السل مدير المنتخب والهولندي مارك فوته المدير الفني ومعن الراشد مدرباً وأكرم علي وأحمد جلاد مدربين مساعدين والمصري محمد سيد خليل معداً بدنياً ونزار الدروبي مدرباً للحراس وأبي شقير إدارياً ومحمد ناصر محللاً للأداء وأنس بهلوان طبيباً ومحمد عكاش معالجاً وسامر الخير منسقاً إعلامياً وجلال الغاوي مسؤولاً للتجهيزات.

كما ضمت اللاعبين محمد حسوني وخالد الحجة وعلي الرينة وعامر فياض ومالك جنعير وحسن دهان ومحمود نايف وزكريا رمضان ومحمود الأسود وقيس البطاح ومحمد أسعد ومحمد يامن المطلق وعمار عالمة وأحمد الحسين وجودي محمد وأيهم كرنية وأنيس قاسم ومصطفى حمو وأحمد الكالو وحمزة سواس ومهندي فاضل ومحمود مهنا وإلياس سفر.

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