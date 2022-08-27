مان سيتي يفوز على كريستال بالاس ويتصدر مؤقتاً

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي الشوط الأول تقدم كريستال بهدفين عن طريق لاعب السيتي جون ستونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ثم أضاف يواكيم أندرسون الهدف الثاني لكريستال في الدقيقة الـ 21.

وفي الشوط الثاني استطاع مانشستر سيتي العودة بالنتيجة بتسجيله أربعة أهداف بواسطة برناردو سيلفا في الدقيقة الـ53 وإيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف في الدقائق الـ 62 و70 و81.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتاً.

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