طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً صحواً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق وسديمياً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 38/23 المنطقة الجنوبية 36/21 المرتفعات الجبلية 30/17 المنطقة الوسطى 38/22 المنطقة الساحلية 32/24 المنطقة الشمالية 37/23 منطقة الجزيرة 42/25 المنطقة الشرقية 43/27 منطقة البادية 40/24

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