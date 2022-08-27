التربية تؤكد على مديرياتها اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقبال العام الدراسي الجديد

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية على مديرياتها أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستقبال العام الدراسي الجديد وفق الخطط التي تم إعدادها من خلال التعاون بين كل عناصر العملية التعليمية.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم في تصريح لمراسلة سانا إن الوزارة شددت على مديرياتها ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال التلاميذ والطلاب لجهة المحافظة على سلامة البيئة التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى كوادرها من معلمين ومدرسين وإداريين وتسهيل تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس الأقرب إلى أماكن سكنهم وتنفيذ الخطة الاستيعابية للطلاب والتلاميذ.

وأشار هزيم إلى أن الوزارة تتابع عبر دوائرها مع جميع المديريات الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وكل الاستعدادات لتذليل أي معوقات يمكن أن تواجه العملية التعليمية لحلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

ولفت هزيم إلى أنه تم توجيه مديريات التربية لسد الشواغر من المعلمين والمدرسين وتأمين جميع احتياجات المدارس بالتنسيق مع كل الدوائر ذات الصلة وإنجاز التشكيلات الإدارية وتنقلات المعلمين قبل بدء العام الدراسي وتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية كافة التي تساعد المدرسة على القيام بواجباتها التربوية على أفضل وجه.

كما أوضح هزيم أنه تم تدريب الأطر التعليمية في المدارس على استخدام الوسائل وتجهيز المخابر والمكتبات في المدارس بالأجهزة والوسائل والتقنيات التعليمية اللازمة.

وكانت وزارة التربية حددت الرابع من أيلول القادم موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 على أن يبدأ دوام الإداريين في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في حين ينتهي العام الدراسي في الخامس والعشرين من شهر أيار العام القادم.

رحاب علي

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