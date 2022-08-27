الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة أمريكية في دنيبروبيترفسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة كبير للواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يحوي كميات ضخمة من صواريخ راجمات هيمارس وقذائف مدافع الهاوتزر (إم777) الأمريكية الصنع بأسلحة دقيقة أرضية في بلدة بريوبرازينكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم “إن القوات الروسية خلال تنفيذ مهامها في حماية دونباس في الأربع والعشرين ساعة الماضية كبدت الكتيبتين 30 و95 للواء الهجوم الجوي الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بأكثر من مئتي عسكري موضحاً أنه في بلدة لوزوفو بمنطقة خيرسون هزمت وحدات اللواء الجوي 46 التابع للقوات الأوكرانية خلال محاولة أخرى للاستيلاء على ضفتي نهر إنغوليتس وبلغت خسائرها أكثر من 130 مسلحاً وتم تدمير 10 وحدات من العتاد العسكري”.

وأضاف كوناشينكوف أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجو فضائية الروسية استهدف المواقع القتالية لوحدات الكتيبة 107 من اللواء الآلي 63 للقوات الأوكرانية في كفيتنيفوي بمنطقة نيكولاييف وتم القضاء على أكثر من 40 بالمئة من أفراد هذه الوحدة فيما تمت نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة من القوات الجوية الروسية في نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 14 للقوات الأوكرانية تصفية ما يصل إلى 100 من القوميين المتطرفين وتدمير ثلاث مركبات قتالية من راجمات الصواريخ (غراد) بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مركبات وعربات مصفحة بالقرب من ديرغاشي بمنطقة خاركوف.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت سبعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية بما في ذلك موقع قيادة اللواء 102 من الدفاع الإقليمي في منطقة تشيرفونوي بزابوروجيه وقيادة تنظيم كراكين النازي في منطقة خاركوف

بالإضافة إلى مراكز تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية في 142 منطقة لافتاً إلى تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في بلدات سيفيرسك وسوليدار وكوديما في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفوني يار في منطقة نيكولاييف ونوفوفورونتسوفكا في ضواحي خيرسون.

وبين كوناشينكوف أنه كجزء من القتال المضاد للبطاريات تم تدمير أربع فصائل من راجمات صواريخ (غراد) المتعددة بالقرب من باراسكوفيفكا وأداموفكا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبارماشوفو في منطقة نيكولاييف وثلاث فصائل ذاتية الدفع لمدفعية (غفوزديكا) في بلدات كونستانتينوفكا وبريفولي بجمهورية دونيتسك الشعبية وفيسونسك في منطقة نيكولاييف كما تم أيضاً في نيكولايفكا وفيسويولي وأريخوفو في جمهورية دونيتسك تدمير ثلاث فصائل من مدافع هاوتزر من طراز غياتسينت في مرابضها.

وقال كوناشينكوف “إن القوات الجوية الروسية اسقطت طائرة من طراز (ميغ29) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالإضافة إلى تدمير راجمة الصواريخ ذاتية الحركة مضادة للطائرات (بوك إم1) في منطقة غريغوروفكا فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية سبع مسيرات فوق نوفوغريفكا بجمهورية دونيتسك وأندريفكا وغلينسكوي وبابنكوفو وخودوياروفو وبورشوفكا في منطقة خاركوف وبيرديانسك بمنطقة زابوروجيه بالإضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي (توتشكا أو) في منطقة تشيرنوبايفكا و18 قذيفة صاروخية من طراز (هيمارس) أمريكية الصنع فوق نادنبريانسك وألكسندروفكا وسولنتشنوي وسخيدنوي في ضواحي خيرسون وكذلك في منطقة جسر أنتونوفسكي”.

وأكد كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجمالاً تدمير274 طائرة و 148 طائرة مروحية و1820 مسيرة و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4397 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و822 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3348 مدفعية ميدان وهاون بالإضافة إلى 5084 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

كما أعلنت الوزارة أن نظام كييف يواصل أعمال (الإرهاب النووي) في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث قصفت وحدات مدفعية القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي أراضي المحطة ثلاث مرات.

وقال كوناشينكوف “إن القوات الاوكرانية أطلقت ما مجموعه 17 قذيفة خلال الساعات الماضية على المحطة سقطت أربع منها على سطح المبنى الخاص رقم 1 حيث يتم تخزين 168 مجموعة بوقود نووي أمريكي من (ويستينغ هاوس) فيما انفجرت عشر قذائف أخرى على بعد 30 متراً من المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك وثلاثة أخرى في منطقة المبنى الخاص رقم 2 الذي يضم وحدة تخزين الوقود النووي الطازج التابعة لشركة تيفيل وتخزين المواد المشعة الصلبة للمخلفات النووية.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم أيضاً قصف محطة الطاقة النووية من قبل المدفعية الأوكرانية من منطقة مارغانيتس بدنيبروبيتروفسك مبيناً أن الوضع الإشعاعي في محطة الطاقة النووية زابوروجيه ظل طبيعياً وتجري مراقبة الحالة الفنية لمحطة الطاقة النووية والتأكد من تشغيلها بواسطة كوادر فنية نظامية.

ولفت إلى أن وحدة عسكرية روسية متخصصة تقوم بحراسة المحيط الخارجي للمحطة فيما لا توجد أسلحة ثقيلة ضمن هذا المحيط.

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