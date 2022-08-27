الصادرات الإيرانية تسجل زيادة بـ 21 بالمئة خلال 5 أشهر

طهران-سانا

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي أن قيمة صادرات بلاده زادت بواقع 21 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مقدسي قوله في تصريح اليوم أن حجم الصادرات الإيرانية خلال الفترة ذاتها بلغ 44 مليون طن بما يعادل 20 مليارا و924 مليون دولار مشيراً إلى أن هذه الصادرات تضمنت منتجات الغاز الطبيعي والبروبان المسال وغاز الميثانول ومادة البولي ايثيلين والصلب وسبائك الحديد.

وحول تجارة الترانزيت نوه مقدسي بنقل ما يصل إلى 6 ملايين طن من سلع الترانزيت عبر الحدود الإيرانية خلال المدة المذكورة لتسجل زيادة بواقع 25 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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