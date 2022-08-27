نمو قطاع الاتصالات الصيني

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن قطاع الاتصالات في الصين سجل توسعاً مطرداً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية التي نشرتها وكالة شينخوا أن الايرادات الصناعية المجمعة ارتفعت بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 944.2 مليار يوان أو ما يعادل 137.87 مليار دولار أمريكي.

وتوسعت الأعمال الناشئة مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الإنترنت وإنترنت الأشياء بسرعة خلال هذه الفترة كما شهدت إيرادات الأعمال الناشئة لعمالقة الاتصالات الثلاثة في الصين تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم ارتفاعا بنسبة 35.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 184.3 مليار يوان.

كما تم إحراز تقدم مطرد في بناء محطات قاعدية لشبكة الجيل الخامس وبحلول نهاية شهر تموز الماضي وصل عدد المحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس في الصين إلى ما يقرب من 1.97 مليون.

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