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إيران: العقوبات الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها

2022-08-27

طهران-سانا

أكد نائب رئيس أجهزة الاستخبارات الإيرانية العميد مهدي سياري أن العقوبات الأمريكية على بلاده فشلت في تحقيق أهدافها وعجزت عن إحداث أي تغيير في إيران.

وقال سياري في تصريح له اليوم إن “العدو يقوم بحرب إعلامية واسعة ضد إيران وشعبها بهدف تحريض المواطنين على الاحتجاجات وخلق جو من الاستياء في الداخل الإيراني عبر فبركة الأخبار وإثارة الكراهية بين المواطنين والحكومة لتدمير مستقبل البلد المتمثل بشبابه”

وأشار سياري إلى أن الهدف من هذه الحرب النفسية هو تشويه صورة إيران في العالم الإسلامي وخلق الإحباط واليأس لدى الشعب وخلق الفتنة موضحاً أن “الروح السائدة في المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية الإيرانية هي خلق الأمل وتنشيط القدرات الشابة ودعمها وزيادة مستوى التوعية عبر تنشيط الشبكات الشعبية في إيران”.

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