لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالمجتمع… رسائل توعية بلغة الإشارة

دمشق-سانا

بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وتوعيتهم بقضايا الصحة الإنجابية وكل ما يتعلق بتنظيم الأسرة أنجزت جمعيتا تنظيم الأسرة ولغتي إشارتي سلسلة من رسائل التثقيف الصحي والاجتماعي تمت ترجمتها بلغة الإشارة وسيتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الجمعيتين تباعاً.

وفي تصريح لسانا بين مسؤول الإعلام والتواصل في جمعية تنظيم الأسرة وسيم قشلان أنه تم إعداد 14 رسالة مصورة تضمنت مواضيع الصحة الإنجابية والمشورة قبل الزواج وتعريفاً بوسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة وأهمية التباعد بين الحمول ورعاية المرأة والطفل وطرق الوقاية من بعض الأمراض إضافة إلى معلومات علمية مترافقة مع ترجمة بلغة إشارة قدمها متطوعو جمعية لغتي إشارتي وذلك استجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومخاطبتهم بشكل مباشر.

ولفت قشلان إلى أن التعاون بين الجمعيتين تم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً موضحاً أنه سبق تسجيل الرسائل تنفيذ جلسات توعية وتثقيف شارك بها عدد من المستفيدين من جمعية لغي إشارتي تركزت مواضيعها على قضايا صحية وقانونية تهم المرأة والأسرة بشكل عام ومهارات التواصل.

مهند سليمان

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