منافسات قوية في بطولة اللاذقية لألعاب القوى

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية لألعاب القوى للفئات العمرية من مواليد (2003 حتى 2010) التي أقامتها اللجنة الفنية في مضمار ملعبي الباسل ومدينة الأسد الرياضية.

وفاز بالمركز الأول ببطولة الشبلات لمواليد (2007-2010) بمسابقة 100 متر حواجز جنى الرحية وبـ 100 متر زينب يوسف وبـ 200 متر هبة عبد الله وبـ 400 متر ريما غدير وبـ 800 متر زينب صالح وبـ 1500 متر ليلاس صقر وبـ 3 كم سيدرا عثمان وبـ 2كم مشي زينة عبد الغني وفي مسابقة الوثب العالي احرزت المركز الأول نايا خيربك والوثب الطويل سارة تاشكريان وبالكرة الحديدية مريام عبيد وبرمي الرمح غزل حكيم.

وفي منافسات فئة الناشئات لمواليد (2005-2006) توجت بالمركز الأول بـ 100 متر حواجز آية مفلح وفي 100 متر نايا ريا وفي 800 متر نايا عباس وبـ 400 متر حواجز ميس عبود وفي 5 كم مشي سيدرا شحادة وفي الوثب الطويل جودي طعمة وتميزت جويل جميل بإحرازها المركز الأول في مسابقات الكرة الحديدية ورمي القرص والرمح.

وفي منافسات فئة الشابات لمواليد (2003-2004) كانت المشاركة قليلة فأحرزت المركز الأول بمسابقة 100 متر مايا شحيتة و3 كم مريم محمد وفي 5 كم أريج ازداية وفاز بالمركز بالأول ببطولة الأشبال لمواليد (2007-2010) بمسابقة 100 متر هادي عباس وفي 100 متر حواجز والوثب الطويل عزيز سلوم و200 متر غدير ونوس وفي 400 سليمان سليمان وفي 800 خالد مصطفى وفي 150 متراً أسامة حجازي وفي 3 كم حواري الخير وفي الكرة الحديدية علي الأطرش ورمي القرص هاشم حسن ورمي الرمح علي الأطرش.

وفي فئة الناشئين لمواليد (2005-2006) توج بالمركز الأول في 100 متر و400 متر أحمد ابراهيم و200 متر مجد عمران وفي 800 متر عبد الله حسن و3 كم علي ضويا وفي الوثب الطويل موسى تاشكريان وبالكرة الحديدية والرمح زين العابدين دولي وفي القرص مجد دكر.

وفي فئة الشباب لمواليد (2003-2004) كانت المشاركة قليلة واقتصرت على عدة مسابقات وأحرزت المركز الأول فيها بمسابقة 100 متر نور كنفاني وفي 1500 متر جنادا الخير وفي 200 متر صالح حسن وفي الكرة الحديدية على أسد وبالرمح حمزة أحمد.

وفي تصريح لسانا قال رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى موريس عبيد أن البطولة كانت ناجحة ومفيدة وافرزت مجموعة من المواهب والخامات التي تميزت في العديد من المسابقات بإحرازها للمركز الأول بأكثر من مسابقة وفرصة لمعرفة مستوى لاعبي ولاعبات المحافظة ومن خلال نتائجها سيتم انتقاء أفضل اللاعبين لتشكيل منتخب اللاذقية الذي سيشارك بالبطولات القادمة التي يقرها اتحاد اللعبة.

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