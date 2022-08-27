دونيتسك: أبلغنا الجهات الأمريكية بمقتل مواطنها جوشوا خلال انضمامه للقوات الأوكرانية

دونيتسك-سانا

أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا مقتل مرتزق أمريكي أثناء انضمامه للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية ونقلت نوفوستي عن موروزوفا قولها إن “مواطني بعض الدول الغربية يستمرون في الوصول إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب ضد السكان المدنيين في دونباس” مشيرة إلى أن “هذا المرتزق الأجنبي قدم قبل فترة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية…وتم إبلاغ الجهات الرسمية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان بذلك”.

وأوضحت موروزوفا أن قوات دونيتسك تمكنت أثناء القتال في منطقة إيغوروفكا يوم الـ 23 من آب الجاري من تصفية أحد المرتزقة الأجانب وعند فرارهم ترك العسكريون الأوكرانيون جثته مرمية في العراء لافتة إلى أنه تم العثور بحوزته على وثائق باسم المواطن الأمريكي آلان جوشوا وتم إبلاع الجانب الأمريكي بذلك.

وأعربت موروزوفا عن استعداد سلطات دونيتسك لتسليم الجثة لأقارب القتيل لكي يقوموا بدفنه.

وكانت مجلة نيوزويك الأمريكية كشفت في وقت سابق عن مقتل مواطن أمريكي أثناء الأعمال القتالية مبينة أن الخارجية الأمريكية أكدت هذه المعلومات لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

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