لافروف: الغرب يحاول فرض نظام استعماري يزرع الانقسامات العنصرية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بلاده القاطع للنظام الاستعماري الذي تحاول الولايات المتحدة والغرب فرضه على العالم لزرع الانقسامات العنصرية.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في خطاب بالفيديو أمام المنتدى الدبلوماسي العالمي الخامس للدبلوماسيين الشباب “نرفض رفضاً قاطعاً النظام الاستعماري الجديد القائم على القواعد التي يفرضها الغرب بقيادة الولايات المتحدة” مضيفاً “إن هذا النظام يوفر تقسيماً عنصرياً للعالم إلى مجموعة متميزة من البلدان التي لها الحق في اتخاذ أي إجراء وبقية العالم ملزم باتباع مسارات هذه المجموعة وخدمة مصالحها”.

وشدد لافروف على التزام روسيا الثابت بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقال إن بلاده دعمت باستمرار التنوع الثقافي للشعوب وحقهم في تحديد مسارهم وأنها “تعمل في هذا الإطار على توسيع وتعميق التعاون المثمر مع الأغلبية العظمى من أعضاء المجتمع العالمي الذين يمثلون أكثر من 80 بالمئة من سكان الكوكب”.

وأشار لافروف إلى أهمية منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة والبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من التحالفات وقال “ينبغي أيضاً تكثيف الحوار”.

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن طموحات الدول الفردية لحل قضاياها على حساب الآخرين لم تثمر قط وأن هذه “السياسات الهدامة” محكوم عليها بالفشل مشيراً إلى أن اللاعبين الأقوياء والمستقلين في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ينتهجون مؤخراً سياسة خارجية ذات توجه وطني وحققوا نتائج رائعة في مختلف المجالات.

وشدد لافروف على حقيقة أن هناك حالياً تعددية قطبية موضوعية ولا يمكن تجاهل هذا الواقع الجيوسياسي.

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