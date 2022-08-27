الهند تدعم انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس

نيودلهي-سانا

أعربت الحكومة الهندية اليوم عن دعمها انضمام الأرجنتين إلى مجموعة (بريكس).

وجاء في بيان للخارجية الهندية عقب لقاء وزيري خارجية البلدين الهندي سوبرامانيام جايشانكار والارجنتيني سانتياغو كافيرو نقلته وكالة نوفوستي أن الحكومة الهندية تدعم مجددا انضمام الأرجنتين إلى مجموعة “بريكس”.

وأشار الوزيران إلى نمو التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التقنيات العالية والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.

وكانت الأرجنتين تقدمت الشهر الماضي بطلب للانضمام للكتلة الاقتصادية لدول “بريكس” والتي تضم كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

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