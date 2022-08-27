وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي إثر حادث سير

بيروت-سانا

توفي الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم إثر حادث سير في منطقة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية.

ونعت نقابة الفنانين اللبنانيين رحيل الفنان الراسي عن عمر ناهز الـ 39 عاماً.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الفنان الراسي توفي هو وسيدة كانت برفقته إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد عام 1982 وبدأ نشاطه الفني بداية عام 1995 متزوج ولديه طفل وحقق شهرة بالدول العربية وفي رصيده عدة ألبومات وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة وخصوصاً اللبنانية والمصرية.

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