الصين تخصص 10 مليارات يوان لدعم الإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب

بكين-سانا

خصصت وزارة المالية الصينية 10 مليارات يوان أي حوالي 1.46 مليار دولار أمريكي من أموال الاحتياطي المركزي لدعم الإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب الخريفية.

وذكرت شينخوا أنه سيتم استخدام نحو 6.5 مليارات يوان من الأموال المذكورة للحفاظ على المياه والإغاثة من الجفاف بغية ضمان توفير مياه الشرب للمواطنين والمياه للري الزراعي كما سيتم تخصيص الـ 3.5 مليارات يوان الأخرى لإنتاج الحبوب الخريفية.

وحثت الوزارة الحكومات المحلية على تخصيص الأموال في الوقت المناسب وزيادة تعزيز إدارة الأموال والتنفيذ الجيد للعمل المتعلق بالإغاثة من الجفاف وإنتاج الحبوب.

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