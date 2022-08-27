الصين تندد بزيارة النائبة الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى تايوان

بكين-سانا

نددت الصين بزيارة النائبة الأمريكية مارشا بلاكبيرن إلى تايوان مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات الولايات المتحدة ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله أمس إن زيارة بلاكبيرن إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وتتعارض مع التزام واشنطن بالحفاظ على العلاقات غير الرسمية فقط مع تايوان.

وشدد المتحدث على أنه “لا يوجد في العالم سوى صين واحدة وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده لن تتردد في معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى استقلال تايوان والتدخلات الخارجية داعياً واشنطن إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بينها وبين بكين ووقف جميع أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان على الفور والتوقف الفوري عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان.

وأكد المتحدث أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات قوية للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام تقوم النائبة الجمهورية الأمريكية مارشا بلاكبيرن من ولاية تينيسي بزيارة إلى تايوان في الفترة من 25 إلى 27 آب الجاري.

وليست هذه الخطوة الاستفزازية الأولى من نوعها التي يقوم بها سياسيون أمريكيون تجاه الصين حيث قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان هذا الشهر رغم التحذيرات من عواقب هذا التحرك.

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