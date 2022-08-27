فعالية تسوق خاصة ببيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في حلب

حلب-سانا

نظمت محافظة حلب بالتعاون مع غرفة تجارة حلب والمؤسسة السورية للتجارة فعالية للتسوق في ساحة فندق الأمير بحي باب جنين بالمدينة خاصة ببيع مختلف المستلزمات المدرسية والقرطاسية بأسعار مخفضة بنسبة 35 بالمئة.

الفعالية التي جاءت بعنوان “الأمل بالعلم” تستمر لمدة ثلاثة أيام وتسهم وفق تصريح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب كميت الشيخ لـ سانا بتأمين المستلزمات المدرسية للطلاب مع بدء العام الدراسي لتخفيف الأعباء المادية عن الأهالي والبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط.

بدورها لفتت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بحلب لينا اشرفية إلى حرص الغرفة على المساهمة بأنشطة التدخل الإيجابي عبر المهرجانات والفعاليات من هذا النوع مبينة أنه سيتم بيع المستلزمات المدرسية بمختلف أصنافها وأنواعها بأسعار مخفضة فضلاً عن إقامة مسابقات وعروض وتقديم هدايا للزوار.

وأشار رئيس دائرة المنافذ في المؤسسة السورية للتجارة عبد الكريم الخالد إلى أن المؤسسة تعمل على التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال طرح تشكيلة واسعة لجميع المستلزمات من قرطاسية وحقائب والبسة مدرسية وأحذية بأسعار تنافسية ومدروسة وأقل من السوق المحلي.

ومن المشاركين رأت غادة الكم أن فعالية التسوق هذه تلعب دوراً اقتصادياً مهماً بطرح تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تلائم الشريحة الأوسع من المواطنين.

بريوان محمد

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