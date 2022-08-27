مدفيديف يكشف عن 4 دوافع لاستخدام روسيا السلاح النووي

موسكو-سانا

كشف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف 4 دوافع لاستخدام موسكو السلاح النووي بموجب العقيدة العسكرية الروسية.

وقال مدفيديف في تصريح لقناة إل سي آي الفرنسية رداً على سؤال عن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية إن “العقيدة العسكرية لروسيا ليست سرية بهذا الشأن وهناك أيضاً وثيقة خاصة تسمى أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي”.

وأوضح أن “هذه الوثيقة تتضمن 4 أسس لاستخدام السلاح النووي تشمل تعرض روسيا لإطلاق الصواريخ النووية واستخدام الأسلحة النووية وضرب البنية التحتية لقيادة الأسلحة النووية أو غيرها من الأعمال التي تمثل خطراً على وجود الدولة الروسية” مضيفاً: “حتى الآن لم نرصد مثل هذه الأعمال”.

يذكر أن روسيا كانت قد أكدت أكثر من مرة أنها تعتزم استخدام الأسلحة النووية ولن تكون أول من يستخدمها في حال اندلاع أي نزاع يهددها.

وفي سياق آخر أكد مدفيديف أن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى الناتو شرط ضروري لكنه ليس كافياً لإحلال السلام.

وقال مدفيديف: “من الضروري وضع الضمانات وإدراجها ضمن اتفاقية والتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف ليكون هذا شرطاً كافياً لإنهاء العملية الروسية الخاصة عندما تحقق أهدافها”.

وجدد مدفيديف التأكيد على أن العملية الروسية في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفناء العالم.

وقال “يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع الحرب العالمية الثالثة من الحدوث وسياسة بلادنا تهدف إلى ذلك” مضيفا إن “هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة”.

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