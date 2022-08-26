فعاليات منوعة في ثاني أيام مهرجان السنابل بريف طرطوس

طرطوس-سانا

شهد اليوم الثاني لمهرجان السنابل باقة منوعة من الأمسيات الشعرية والموسيقية وعرضاً مسرحياً للأطفال التي احتضنتها قرية بعمرة بريف طرطوس والذي أقيم بالتعاون مع مديرية الثقافة ونقابة الحرفيين وبدعم من فعاليات اقتصادية وجمعية السبيل .

ولفتت مديرة المهرجان دانا عبد الرحيم في تصريح لمراسلة سانا أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت أمسية شعرية بمشاركة قيس محمد حسين وعلي بلال وبشار محمد ومحمد عمران ورفاه حبيب تكريماً لروح الشاعر عيسى حبيب ومسرحية للأطفال من ذوي الإعاقة من جمعية المجد إلى جانب حفل موسيقي بإدارة الموسيقي مهدي ابراهيم.

الشاعر والروائي قيس محمد حسين بين أنه شارك بثلاث مقطوعات زجلية إحداها هدية لروح الشاعر الراحل عيسى حبيب إضافة إلى إلقائه أيضا قصيدة بعنوان دعو السعادة للأجانب من شعر التفعيلة .

وعن العمل المسرحي الذي قدمه مجموعة من الأطفال ضمن فقرة المواهب أوضحت مديرة جمعية المجد لأمهات أطفال ذوي الإعاقة لينا جهجاه أن فكرة العرض المسرحي مأخوذة من فيلم قصير يدعى ماريا والطفل ذو الإعاقة ومدته ما يقارب سبعة دقائق اضافة إلى تخلله أغنيتين لـ مارينا مقدسي وتوجيه رسائل توعية ثقافية عن أطفال الاحتياجات الخاصة.

مديرة الإدارة بجمعية السبيل الخيرية أميرة سعود بينت أن المهرجان هو لدعم مختلف الفئات الشابة في كل النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها حيث شارك 14 طفلاً من مختلف المناطق بطرطوس ضمن فقرة المواهب عبر أداء أغنية يا أطفال العالم.

وختمت فرقة عمريت بمشاركة عشرة من أفرادها بمجموعة من الأغاني المنوعة لعمالقة الفن العربي كان ياما كان لميادة الحناوي وفوق الشوق مشاني زماني وتوبة لعبد الحليم حافظ ولما عالبال يا حبيبي للسيدة فيروز وغيرها من الأغاني من أداء المطربة ريما حبيب.

هيبه سليمان

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